Luxemburg verontrust over stilleggen Franse kernreactor vlak bij de grens

Het Groothertogdom Luxemburg wil dat de Franse overheid uitleg verschaft bij het stilleggen van een reactor in de kerncentrale van Cattenom. In de Franse reactor, die kort bij de Luxemburgse grens ligt, zijn volgens mediaberichten scheurtjes ontdekt.

De Luxemburgse ministers Carole Dieschbourg (Milieu) en Claude Turmes (Energie) hebben de Franse nucleaire waakhond aangeschreven over de reactor Cattenom 3, die op 26 maart noodgedwongen werd stilgelegd. De ministers vragen om “zo snel mogelijk alle details en resultaten” te krijgen van de analyses die uitbater EDF heeft uitgevoerd.

“De ministers wensen te weten of dit een materiaalfout dan wel een ontwerpfout is, en wat de gevolgen zijn voor de andere reactoren op de site van Cattenom”, zo wordt in het Luxemburgse persbericht benadrukt.

EDF bevestigt dat de nucleaire reactor werd stilgelegd en dat er momenteel controles worden uitgevoerd. Cattenom 3 bevond zich op een lijst met zes reactoren die prioritair geïnspecteerd moesten worden na de ontdekking van een “corrosieverschijnsel” bij de meest recente en krachtige reactoren in Frankrijk, zo luidt het.

Cattenom 3 bevindt zich op minder dan tien kilometer van de Luxemburgse grens en op zowat 25 kilometer van de hoofdstad van het Groothertogdom. De afstand tot de Belgische grens bedraagt ruim 30 kilometer.