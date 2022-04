Nú nog snel opnames maken, want straks is het te laat: 75-plussers gezocht die nog puur dialect spreken

75-plussers in hun zuiver dialect laten spreken over hoe ze brood bakten, wat ze zich van de oorlog herinneren of wanneer ze de eerste keer het vliegtuig namen. Die gesprekken wil de UGent in het dialect opnemen om ze later taalkundig te bestuderen. Het gaat om een project uit de jaren zestig dat nu hernomen wordt, want de opnamekast was niet compleet. “Als we dit nog willen doen, moet het nú gebeuren.”