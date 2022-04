Poetin wil Russische energie-export heroriënteren van Europa naar Azië

“Wij gaan ervan uit dat de leveringen aan het Westen in de toekomst zullen afnemen”, aldus de Russische president op een regeringsbijeenkomst die in het teken stond van de energiesector. “Het is daarom noodzakelijk onze export te heroriënteren naar de snel groeiende markten in het zuiden en het oosten.”

“De Europese landen hebben het er voortdurend over om het zonder Russische leveringen te stellen en daardoor destabiliseren zij de markt en drijven zij de prijzen op. Pogingen van de westerse landen om Russische leveringen uit te persen en om onze energiebronnen te vervangen door alternatieve voorraden zullen onvermijdelijk gevolgen hebben voor de hele wereldeconomie”, waarschuwt Poetin.

De Russische president specifieerde niet welke landen hij in gedachten had, maar doelt mogelijk vooral op China. De vraag van het buurland naar fossiele brandstoffen wordt steeds groter. Peking staat echter bekend als taaie onderhandelaar.

De Europese lidstaten hebben een embargo op Russische olie nog niet officieel besproken, maar verschillende landen leggen dergelijke nieuwe sanctie wel op tafel. Oekraïens president Volodimir Zelenski riep de EU al verschillende malen op om een invoerverbod op Russische olie op te leggen, met als doel een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne.

(belga)