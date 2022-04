Waarom het uitvallen van Kevin De Bruyne een aderlating is voor Manchester City in de halve finale van de FA Cup

Zaterdag 16u30 staat een nieuwe clash tussen Manchester City en Liverpool op het programma. Vorig weekend eindigde het competitieduel op 2-2. Wat wordt het dit keer in de halve finale van de FA Cup? City moet het alvast doen zonder Kevin De Bruyne (30). De Noorse professor Geir Jordet benadrukte na de Champions League-wedstrijd tegen Atlético Madrid nog eens waarom hij zo belangrijk is. “Zijn scantiming is feilloos.”