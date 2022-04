Bouchez schiet op nieuwe gascentrale in Wallonië

Om de niet vergunde gascentrale in Vilvoorde op te vangen, schakelde de federale regering over naar de volgende in de rij. Dat is nu officieel een centrale van Luminus in de buurt van Seraing in Wallonië. Vlak bij die andere gascentrale in Les Awirs. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez haalt onmiddellijk de bazooka boven. “Wallonië moet niet de CO₂-fabriek van ons land worden.”

Bouchez wil nog altijd niet van wijken weten in het debat van de kernuitstap. Hij noemt het “simpelweg onwetendheid” om gascentrales te blijven bouwen nu Europa van Russisch gas afwil. Als het van hem afhangt blijven er gewoon nog meer kerncentrales open na 2025. Terwijl zijn eigen vicepremier mee instemde met het compromis in de federale regering.

Daar reageren ze met schouderophalen. “Dit zijn allemaal dingen die MR nooit op tafel legt”, zegt een regeringsbron. “En had Marie-Christine Marghem als minister van Energie haar werk goed gedaan, dan was het nu niet nodig.”

Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) en premier Alexander De Croo (Open VLD) zijn volop aan het onderhandelen met uitbater Engie voor de verlenging van de twee jongste kerncentrales. Daar staat het Franse bedrijf al weigerachtig tegenover. Nog meer kerncentrales verlengen zit er dan zeker niet in. (agy)