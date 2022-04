Politie VS geeft beelden vrij van dodelijke arrestatie zwarte man

De politie in de Amerikaanse staat Michigan heeft woensdag beelden vrijgegeven van een verkeerscontrole die een zwarte man begin deze maand fataal werd. Op 4 april werd de 26-jarige Patrick Lyoya in de stad Grand Rapids door een politieagent doodgeschoten. Een advocaat van zijn nabestaanden vertelt CNN dat “sprake lijkt te zijn van een executie”.

Op de beelden, die volgens politiechef Eric Winstrom als schokkend kunnen worden ervaren, is te zien hoe een agent het voertuig van Lyoya stopt tijdens een verkeerscontrole. De wagen van de zwarte man zou aan de kant zijn gezet vanwege ongeldige nummerplaten.

Lyoya gaat er vervolgens te voet vandoor en wordt achtervolgd door de agent, wiens identiteit niet is vrijgegeven. Wat volgt is een lange worsteling op een grasveld, waarbij de agent een taser probeert te gebruiken maar daar niet in slaagt. Lyoya zou de taser in handen hebben gekregen, maar dat is op de beelden niet duidelijk te zien.

Als de arrestant op zijn buik ligt, lost de agent het fatale schot. Lyoya wordt in zijn hoofd geraakt en overlijdt ter plaatse. Advocaat Benjamin Crump vertelt CNN dat “de video laat zien dat er onnodig, buitensporig en fataal geweld is gebruikt tegen een ongewapende zwarte man die vreesde voor zijn leven”.

“Black Lives Matter”

Deze week werd door ruim honderd mensen gedemonstreerd voor het gemeentehuis van Grand Rapids, waarbij demonstranten onder meer “Black Lives Matter” riepen. Politiechef Winstrom zegt de heftige beelden mede naar aanleiding van die demonstratie te hebben vrijgegeven. Hij heeft ook de vader van Lyoya ontmoet en samen met hem gerouwd om de dood van de man. “Het is gewoon hartverscheurend”, zei hij tegen lokale media.

De agent in kwestie is met betaald verlof en mag in afwachting van het strafrechtelijke onderzoek niet werken.