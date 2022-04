Therapeuten en assistenten aan het woord op vierde procesdag tussen Johnny Depp en Amber Heard, en dat is niet in haar voordeel

Katherine James, de voormalige persoonlijke assistente van Amber Heard, is donderdag aan het woord gekomen in de rechtbank van Virginia. Daar vindt de vierde procesdag plaats van de rechtszaak tussen de actrice en haar ex-man Johnny Depp. De acteur eist 50 miljoen dollar wegens smaad nadat Heard een opiniestuk schreef in The Washington Post over huiselijk geweld. Zijn naam werd geen enkele keer genoemd, maar volgens Depp is het duidelijk dat het over hem gaat. Heard diende daarop een tegeneis van 100 miljoen in. Niet alleen wordt verwacht dat het megaproces weken zal duren, ook tal van beroemdheden zullen op de getuigenbank te vinden zijn.

Volgens James, die al de persoonlijke assistent was van Heard nog voor Depp in the picture was, was de actrice niet altijd de vriendelijkste bazin. De rechter vroeg haar dan ook om daar dieper op in te gaan.

Beledigende sms’en

James zegt dat ze vaak beledigd werd door Heard. De actrice zou vaak tegen haar schreeuwen, in het echt maar ook aan de telefoon. “Ze kon soms ook een spervuur van beledigende sms’en sturen, dag en nacht”, klonk het in de rechtbank. “De sms’en waren vaak onsamenhangend en ook niet logisch.” Nog volgens de assistente had Heard ook een bijzondere relatie met haar zus Whitney. Ze zou haar jongere zusje even vaak beledigen.

James werd ook gevraagd naar haar eerste indrukken van Johnny Depp. Ze herinnert zich dat ze hem ontmoette in de lente van 2012, nadat Heard haar had verteld dat ze aan het daten waren. “Hij was zeer kalm en stil, bijna verlegen zelfs”, zegt ze daarover. “Hij droeg ook rode suède schoenen. Een vreemde herinnering, ik weet het.”

Of James er ooit getuige van was dat Depp onbeleefd was tegen iemand? “Neen. Het was een gentleman. Ik heb hem nooit zijn kalmte zien verliezen.” De acteur zou ook erg vriendelijk geweest zijn tegen de zoon van James. “Hij wilde hem zelfs gitaar leren spelen.” De assistente suggereerde dat Heard dat mogelijk niet zo fijn vond, ook niet wanneer ze gewoon met Depp praatte.

Geen blauwe plekken

Het gerecht vroeg de assistente ook of zij ooit had gezien dat Heard gewond raakte. Het antwoord was kort: neen. “Geen blauwe plekken, geen kneuzingen. En ik zag haar vaak zonder make-up. Daarover had ze geen schroom, ze liep ook zonder kleren door het huis.”

Na James kwam Laurel Anderson aan het woord, een therapeute die al meer dan veertig jaar in het vak zit. Depp en Heard gingen voor het eerst naar de relatietherapie in 2015. In de aantekeningen van de therapeut werden ze telkens Anne Henry en Joey David genoemd. Het koppel kwam samen naar Anderson, maar ook elk apart. Wanneer ze samen op de bank zouden zitten bij haar, was het vaak moeilijk voor Depp om aan het woord te komen, aldus de therapeute. “Mevrouw Heard kon nogal opgefokt raken wanneer ze praatte. Depp had moeite om in hetzelfde tempo mee te gaan en werd heel vaak onderbroken. Hij raakte overweldigd door haar snelle manier van praten.”

Snel getriggerd

Wanneer Anderson gevraagd werd of ze de beelden heeft gezien van een gekneusd gezicht van Heard, bevestigt ze. Maar tegelijkertijd zei ze dat ook Depp tegen haar verteld heeft dat Heard hém sloeg. “Heel hun proces was een heen-en-weer schieten op elkaar. Ze communiceren niet. Ik heb Heard er ook meermaals op gewezen dat ze niet in fatsoenlijke dialoog kunnen gaan als ze hem bleef onderbreken.

Nog volgens de therapeute werd Heard snel getriggerd omwille van haar verleden. “Heards vader sloeg haar toen ze jonger was. Hierdoor was ze gevoelig voor het gevoel niet gerespecteerd te worden. Ze heeft snel de behoefte om voor zichzelf op te komen. Ze is snel getriggerd, en reageerde dat op hem af.” Opvallend: ook Depp raakt snel getriggerd wegens agressief gedrag dat z’n moeder stelde.