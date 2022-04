De helft van de bekerwinnaars van Anderlecht van 2008 en ook andere voormalige gloriegetrouwen trekken zaterdag naar België. Om 15u vormen ze in het stadion van Zulte Waregem het team van Olivier Deschacht in zijn Legends Game tegen Davy de Fauw. “Davy heeft meer actieve spelers, maar ik heb alle winnaars”, heeft Deschacht er vertrouwen in.