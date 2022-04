Agent schiet zwarte man dood tijdens verkeerscontrole: ruim 400 automobilisten gedood in vijf jaar tijd

Op net vrijgegeven videobeelden uit het Amerikaanse Grand Rapids, is te zien hoe de zwarte Patrick Lyoya vorige week werd neergeschoten door een witte politieagent tijdens een verkeerscontrole. Volgens activisten werd er jarenlang geen gevolg gegeven aan noodkreten over het korps in Grand Rapids. Politiemoorden op zwarte mannen domineren al jaren de discussie over de Amerikaanse ordehandhaving in het hele land.