Moskva dan toch gezonken, “als gevolg van een storm” volgens Moskou

Het Russische leger heeft nu toch erkend dat de Moskva, één van haar machtigste oorlogsschepen, gezonken is. Al blijft het wel ontkennen dat dit het gevolg is van een raketaanval op het Russische vlaggenschip, wat het leger van Zelenski al sinds woensdagavond claimt. “De Moskva zonk in stormachtige omstandigheden op zee”, klinkt het onverzettelijk in Moskou.

Een hele dag was er onduidelijkheid over wat er nu precies gebeurd is met de Moskva, één van de machtigste oorlogsschepen van Rusland. Volgens het Oekraïense leger slaagde het er woensdagnacht in het Russische vlaggenschip met een raketaanval te treffen, en werd het bijna 190 meter lange schip zo tot zinken gebracht. “Dit is de grootste nederlaag van de Russische vloot sinds de Tweede Wereldoorlog”, klonk het triomfantelijk in Kiev.

Rusland meldde dan weer geen aanval. In Moskou klonk het dat er brand was uitgebroken in de munitiekamers van het schip. De bemanning zou tijdig zijn gered en het schip werd zwaar beschadigd, maar vaarde nog, volgens de eerste Russische berichten.

Donderdagavond laat meldde het Russische leger dan toch dat “de Moskva is gezonken”, maar dat “terwijl het naar zijn bestemming werd gesleept in stormachtige omstandigheden op zee”. Dat het schip gesleept moest worden, “is het gevolg van schade aan de romp die veroorzaakt werd door de brand”, voegde het Russische ministerie van Defensie er opnieuw aan toe.

