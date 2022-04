Standard is officieel geen topclub meer: Rouches tuimelen uit de G5, Antwerp neemt hun plaats in

Standard is zijn macht kwijt. Binnen de Pro League maken de Rouches officieel geen deel meer uit van de G5, het ‘groepje’ van grote clubs. Dat betekent een stem minder, minder tv-geld en minder prestige. Antwerp neemt hun plaats in.

De G5 binnen de Pro League zijn al jarenlang dezelfde vijf clubs: Club Brugge, Anderlecht, Standard, RC Genk en AA Gent. Maar geen enkele club is voor het leven lid van de G5. Dat kransje wordt bepaald op basis van de resultaten van de laatste vijf seizoenen. Standard presteerde sinds 2017 helaas zo matig dat het nu zijn symbolische lidkaart moet inleveren. De Luikenaars eindigden dit seizoen zelfs pas 14de en worden nu een K-club ofte kleine club.

Dat heeft gevolgen. Het tast niet alleen de status van de fiere Waalse club aan, maar ook de invloed. Binnen de algemene vergadering van de Pro League is er meervoudig stemrecht en elke G5-club heeft drie stemmen. Een K-club heeft er maar twee. Standard is dus een stem kwijt als er belangrijke beslissingen moeten worden genomen.

Daarnaast zijn er financiële gevolgen. Het tv-contract bepaalt dat er 100 miljoen euro moet worden verdeeld onder de clubs. Daarvan wordt 82 miljoen verdeeld op basis van de rangschikking, de overige 18 miljoen is extra voor de G5-clubs omdat die meer kijkers lokken. Ter compensatie moeten G5-clubs wel hogere opleidingsvergoedingen betalen als ze elders jeugdspelers wegplukken. Volgens insiders zou Standard door deze degradatie zo’n 1 miljoen euro verliezen.

Standards plaats bij de G5 wordt meteen ingenomen door Antwerp. The Great Old ziet in de berekening zijn laatste seizoen in tweede klasse wegvallen en sindsdien zaten de resultaten in stijgende lijn. Antwerp wordt een grote speler in België, de Amerikaanse overnemers van Standard hebben veel werk voor de boeg. (jug, bla)