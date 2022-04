Israël voert luchtaanvallen uit nabij Syrische hoofdstad Damascus

Het Israëlische leger heeft donderdagavond luchtaanvallen uitgevoerd op posities nabij de Syrische hoofdstad Damascus. Dat heeft het officiële Syrische persbureau Sana gemeld. Het agentschap maakte geen melding over mogelijke slachtoffers of schade.

Volgens het Syrische Waarnemingscentrum voor de Mensenrechten, een informatiebureau met zetel in het Verenigd Koninkrijk, viel de Israëlische luchtmacht militaire posities in het zuidwesten van Damascus aan.

Sinds het begin van de oorlog in Syrië in 2011 heeft Israël al honderden luchtaanvallen uitgevoerd op zijn buurland, met posities van het Syrische leger, Iraanse strijdkrachten en de Libanese beweging Hezbollah als doelwitten.

Israël geeft zelden commentaar over aanvallen tegen Syrië, maar het land maakt wel duidelijk dat het niet zal toestaan dat erfvijand Iran zijn invloed in Syrië uitbreidt. Samen met Rusland is Iran de voornaamste bondgenoot van het regime van president Bashar al-Assad.