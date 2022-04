Harry en Meghan brengen verrassingsbezoek aan koningin Elizabeth

De Britse prins Harry en zijn echtgenote Meghan hebben donderdag in Londen een verrassend bezoek aan koningin Elizabeth II gebracht, zo is vernomen bij een woordvoerder van het paar.

Volgens verscheidene Britse media hielden Harry en Meghan op weg naar de Invictus Games in Den Haag halt in Londen, waar het paar een bezoek bracht aan de koningin in Windsor Castle. Elizabeth, de grootmoeder van Harry, viert binnen enkele dagen haar 96ste verjaardag.

De 37-jarige Harry en de 40-jarige Meghan waren niet meer samen in het Verenigd Koninkrijk geweest sinds ze 2,5 jaar geleden afstand hadden genomen van de Britse koninklijke familie en zich in Noord-Amerika hadden gevestigd.

Eind maart was Harry nog afwezig bij een ceremonie ter ere van zijn overleden grootvader, prins Philip. Een woordvoerder van het paar zei toen dat Harry en Meghan hoopten om spoedig een bezoek te brengen aan de koningin. In juni starten de festiviteiten naar aanleiding van haar 70-jarig troonsjubileum.

Volgens Britse tabloids ontmoetten Harry en Meghan ook Harry’s vader, prins Charles. Of het paar ook de kinderen Archie (3 jaar) en Lilibet (10 maanden) had meegenomen, is niet meegedeeld. Voor hun afreis naar Europa verluidde dat ze niet zouden meereizen. De koningin heeft haar achterkleindochter, genoemd naar haar eigen koosnaampje, nog niet in levenden lijve gezien.