Amerikaans muziekfestival Coachella terug na drie jaar onderbreking

De Belgische festivalliefhebbers moeten nog even geduld oefenen, maar in de Verenigde Staten opent het beroemde muziekfestival Coachella vrijdag voor het eerst sinds 2019 de poorten. Honderdduizenden fans worden er verwacht, uitgerekend op een moment dat het aantal coronabesmettingen opnieuw toeneemt in de VS.

Coachella geeft traditioneel het startschot voor de zomerfestivals. Het mega-event strekt zich uit over twee weekends van drie festivaldagen. Per dag worden 125.000 fans uit binnen- en buitenland verwacht. Dit jaar sieren onder meer Billie Eilish, Harry Styles, The Weeknd en Stromae de affiche, en in extremis toverde de organisatie ook nog Arcade Fire uit de hoge hoed.

Net als andere festivals moest Coachella in 2020 geannuleerd worden vanwege de coronapandemie. Na drie jaar onderbreking wordt het festival op de polovelden van de Empire Polo Club in het Californische Indio beschouwd als een testcase voor de muziekindustrie, die nog steeds niet bekomen is van alle klappen die het coronavirus de livesector heeft toegediend.

De organisatoren van Coachella hebben aangegeven dat ze geen vaccinatiebewijs, mondmaskers of social distancing eisen. Op de site worden wel twee testcentra ingericht. Jose Arballo, woordvoerder van de plaatselijke gezondheidsautoriteiten, meldde dat ook de testcapaciteit in de bredere regio wordt opgeschroefd.

Het aantal coronabesmettingen in de VS daalde sterk sinds januari, maar zit nu opnieuw in de lift. Momenteel worden dagelijks gemiddeld ongeveer 31.000 gevallen geregistreerd. Sommige universiteiten hebben besloten de mondmaskerplicht opnieuw in te voeren, maar de beperkingen blijven in het grootste deel van het land minimaal.