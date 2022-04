Minister Beke na arrest van rechtbank: “Grootste dalingen in persoonsvolgend budget zijn geschrapt”

Zo’n tachtig ouders en bewindvoerders van volwassenen met een handicap dienden een klacht in tegen de beslissing van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) om hun persoonsvolgend budget te verminderen. Het hof van beroep in Gent heeft hen nu gelijk gegeven: de vermindering is in strijd met artikel 23 van de Grondwet. Dat legt de wetgever de verplichting op om geen afbreuk te doen aan al verleende rechten. Het hof oordeelt dat het VAPH dat wel doet.

Oppositiepartij Groen noemt de uitspraak van het Gentse hof van beroep een nieuwe blaam voor het welzijnsbeleid van Vlaams minister Wouter Beke. Vooruit vindt dat alle verlaagde budgetten weer moeten worden opgetrokken.

Het kabinet van Beke vindt de reactie van Groen oneerlijk, omdat de rechtszaken in de vorige legislatuur werden aangespannen en het net deze minister is die alle dalingen van meer dan 15 procent heeft geschrapt. Stijgingen met meer dan 15 procent zijn wel nog mogelijk.

De betrokken zorgaanbieders moeten daarnaast, ook in het geval van een daling, de ondersteuning blijven bieden. Voorwaarde is dat de persoon zelf niets gewijzigd heeft aan die ondersteuning sinds 31 december 2016, zoals een verandering van het aantal uren.

Het kabinet benadrukt voorts dat er geen sprake is van een besparing. “Alle vrijgekomen middelen worden immers opnieuw geïnvesteerd in de sector. Met de uitrol van het zorginvesteringsplan is dit zichtbaar.” Beke zal het arrest nu bestuderen “en nagaan in welke mate hierop gereageerd moet worden”.