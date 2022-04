Zwerfvuilhandhavers hebben al 465 overtredingen vastgesteld

Sinds november 2021 hebben de zwerfvuilhandhavers, die actief zijn in 23 Vlaamse steden en gemeenten, 465 overtredingen vastgesteld. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. De N-VA-minister roept andere steden en gemeenten op om ook zwerfvuilhandhavers in te schakelen om de strijd tegen zwerfvuil op te voeren.

De Vlaamse overheid stelt via de Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) zwerfvuilhandhavers ter beschikking van steden en gemeenten die de pakkans op zwerfvuil en sluikstorten willen verhogen. In totaal hebben 60 gemeenten aangegeven dat ze willen inzetten op meer zwerfvuilhandhavers. In 23 gemeenten zijn al handhavers actief op het terrein.

Volgens minister Demir werpt de aanpak ook al vruchten af. Sinds november vorig jaar hebben de betrokken handhavers 465 zogenaamde ‘bestuurlijke verslagen’ opgemaakt. Die verslagen worden aan de lokale GAS-ambtenaar bezorgd waarna er een GAS-boete volgt. “We gaan meteen over tot een GAS-boete, zonder waarschuwing. De tijd van enkel sensibiliseren ligt achter ons”, aldus Demir. Waar in november nog 35 bekeuringen werden opgemaakt, waren dat er afgelopen maand al 162.

Het weggooien van sigarettenpeuken op straat of in de natuur, maken het overgrote deel uit van de bekeuringen. “Logisch”, vindt Demir. “Peuken zijn geen peanuts. Sigarettenpeuken maken meer dan de helft van de stuks zwerfvuil uit dat in Vlaanderen rondslingert. Mensen staan er vaak onvoldoende bij stil wat voor schade al die sigaretten in onze waterlopen en natuur kunnen aanrichten”, zegt minister Demir.

Naast sigarettenpeuken werd de afgelopen maanden vooral het niet bij hebben van een hondenpoepzakje en het wegwerpen van drank- en eetverpakkingen bekeurd. De verwachting is dat in de komende maanden met mooier weer het aantal bekeuringen voor verpakkingen zal toenemen.

Minister Demir roept ook andere steden en gemeenten op om zwerfvuilhandhavers in te zetten. “Handhaving op zwerfvuil is een lokale bevoegdheid. Vanuit Vlaanderen wil ik de lokale besturen maximaal ondersteunen in hun opdracht. Deze eerste evaluatie leert ons dat de zwerfvuilhandhavers die we vanuit Vlaanderen beschikbaar stellen hun werk goed doen, maar laat dit vooral ook een oproep zijn aan de steden en gemeenten om zelf hun handhavingstaken zo sterk mogelijk op te nemen”, besluit Demir.