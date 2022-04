Oorlog in Oekraïne heeft ook tijdelijke impact op aantal asielaanvragen

In maart vroegen 426 Oekraïners asiel aan via het aanmeldcentrum het Klein Kasteeltje. Dat blijkt uit cijfers van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen. Door het statuut tijdelijke bescherming is dat echter niet nodig: stilaan vinden de Oekraïners hun weg naar de procedure tijdelijke bescherming, stelt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi vrijdag. Hij wijst erop dat het CGVS 500 dossiers meer behandeld heeft dan vorige maand.

Uit de cijfers van de registratie blijkt dat 98 procent van wie in de Heizel een attest krijgt tot tijdelijke bescherming Oekraïner is. De overige 2 procent bestaat voornamelijk uit de buitenlandse partner van een Oekraïner. De gevolgen voor de aanvragen van Russen zijn ook merkbaar: er werden 86 aanvragen geregistreerd in maart. In heel 2021 ging het om zo’n 300 mensen.

Niet-Oekraïners die uit Oekraïne komen en veilig kunnen terugkeren naar hun land, krijgen in ons land in tegenstelling tot de buurlanden geen tijdelijke bescherming. Er is in maart dan ook een stijgend aantal asielaanvragen vast te stellen van derdelanders uit Oekraïne. Die personen kunnen wel asiel aanvragen, maar wie niet vlucht voor oorlog of vervolging in het land van herkomst wordt niet erkend als vluchteling.

Sammy Mahdi blijft het “onverstandig vinden dat andere EU landen automatisch bescherming geven aan migranten die uit Oekraïne komen, maar perfect veilig kunnen terugkeren naar hun land van herkomst. We proberen iedereen zo goed mogelijk te informeren, maar wie uit een veilig land komt heeft geen nood aan onze bescherming en moet terugkeren.”

In totaal werden er 3.247 aanvragen gedaan in het Klein Kasteeltje. Er wordt met buitenlandse studenten of arbeiders uit Oekraïne bekeken hoe ze veilig kunnen terugkeren naar hun land. Daartoe werd een specifiek infopunt opgericht en ondersteuning door Fedasil is beschikbaar.