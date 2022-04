Zelenski staat stil bij 50 dagen oorlog en zinspeelt op gezonken Moskva: “Russische schepen kunnen enkel naar de bodem zinken”

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft donderdagnacht stilgestaan bij vijftig dagen oorlog in zijn land. In zijn dagelijkse videoboodschap prees Zelenski “het onbreekbare volk van ’s werelds moedigste land”. Zelenski zei de Russische invasie “al vijftig dagen te weerstaan, terwijl de bezetters dachten ons na vijf dagen uit te kunnen schakelen”. De president zei niets concreets over het zinken van het Russische vlaggenschip Moskva, maar prees wel de Oekraïense strijdkrachten “die hebben laten zien dat Russische oorlogsschepen enkel en alleen naar de bodem kunnen zinken”.