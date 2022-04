Drie honden vechten om (twee tickets voor) 1B: ontknoping beloftencompetitie nadert voor Club Brugge, Standard en Gent

Nooit eerder keek de Belgische voetbalwereld met meer interesse naar de beloftencompetitie. De vier beste teams mogen volgend seizoen op het tweede niveau van de nationale voetbalpiramide aantreden, maar de kaarten zijn op enkele speeldagen van het einde nog lang niet geschud. Waar Genk en Anderlecht hun schaapjes al even op het droge hebben, zijn drie teams nog in een hevige strijd verwikkeld om de laatste twee felbegeerde tickets.

Top 5 Nationale U21, Groep 1

1. Genk 18 - 502. Anderlecht 21 - 473. Club Brugge 20 - 394. Standard 18 - 385. Gent 17 - 28

Club Brugge

Door de vele uitgestelde wedstrijden hebben sommige ploegen een minder druk seizoenseinde voor de boeg dan hun concurrenten. Zo ook Club NXT, en dat zorgt voor spanning: na de cruciale ontmoeting met Standard op maandag en vervolgens de match tegen leider Genk, zit het seizoen erop voor Club. Ondertussen wacht het (mogelijk) met een bang hartje op de uitslagen van de twee rivalen. Dankzij de zege tegen Gent begin deze week lijkt de kloof tussen plaatsen drie en vijf wel geruststellend groot.

Programma:

18 april: Standard - Club Brugge2 mei: Genk - Club Brugge

Standard

Hoewel de Luikenaars hun laatste vier duels wonnen en zelfs de tweede plaats van Anderlecht nog in het vizier hebben, behoort ook de vijfde stek nog tot de mogelijkheden. Het programma van Standard oogt immers erg lastig met wedstrijden tegen zowel de twee concurrenten als Genk en tot slot nog een Waalse derby tegen nummer zes Charleroi. Doordat het seizoen van de A-ploeg al ten einde is, mogen de Standard-beloften naar verwachting wel rekenen op mooie supportersaantallen.

Programma:

18 april: Standard - Club Brugge25 april: Gent - Standard28 april: Standard - Genk2 mei: Standard - Charleroi

Gent

Gent heeft een vrij grote achterstand goed te maken, maar met nog vijf matchen op het programma is de situatie niet uitzichtloos. Zeker omdat de Buffalo’s nog uitkomen tegen drie ploegen uit de rechterhelft van de tabel (Zulte Waregem, STVV en Antwerp), is hun hoop op een remonte en een ticket voor 1B nog niet vervlogen. Het levensbelangrijke treffen met Standard staat ongetwijfeld met rood omcirkeld in de Gentse agenda, al is er ook nog de vraag of de jonkies de opeenvolging van wedstrijden zullen kunnen verteren.

Programma:

15 april: Zulte Waregem - Gent20 april: Genk - Gent25 april: Gent - Standard28 april: STVV - Gent2 mei: Gent - Antwerp

KRC Genk: eerst kampioen, dan scherprechter

Na de spectaculaire 3-4-zege in het Lotto Park kan enkel een mirakel KRC Genk nog van de titel houden. De Limburgers hebben nog één puntje nodig, allicht pakken ze dat vrijdag op bezoek bij Charleroi. Nadien kan Genk, dat wel nog de bekerfinale voor beloften speelt met RSCA als opponent, in de wedstrijden tegen Gent, Standard en Club Brugge een rol als scherprechter opnemen.