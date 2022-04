President Zelenski haalt uit naar Europese landen die “bloedgeld” verdienen, en waarschuwt Rusland: “Ze kunnen ons doden, maar zij zullen ook sterven”

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft in een interview met de BBC zwaar uitgehaald naar de Europese landen die nog steeds Russische olie importeren. “Ze verdienen hun geld ten koste van het bloed van anderen”, klonk het. Hij waarschuwde Rusland ook voor een eventueel offensief in het oosten van zijn land: “Ze kunnen ons doden, maar zij zullen ook sterven.”

Zelenski viseerde vooral Duitsland en Hongarije, en beschuldigde de twee landen ervan een Europees embargo op de import van Russische olie te blokkeren. Rusland zou aan de huidige trends in 2022 naar verwachting ongeveer 300 miljard euro verdienen aan de verkoop van olie aan Europese landen.

De Oekraïense leiders zijn al langer erg gefrustreerd over de houding van met name Duitsland, dat erg afhankelijk is van Russische olie. “Sommige van onze vrienden en partners begrijpen dat dit een ander tijdperk is, dat het niet langer enkel gaat om zaken en geld”, stipte Zelenski fijntjes aan. “Maar dat het een kwestie van overleven is.”

Zelenski herhaalde in het interview ook zijn roep om meer wapenleveringen. Volgens de president komen de voorraden niet snel genoeg aan om de Russische invasie te kunnen weerstaan. “De Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, en sommige Europese landen proberen ons te helpen. En ze helpen ook. Maar we hebben die hulp nog steeds vroeger en sneller nodig. Het sleutelwoord is ‘nu’.”

Russische offensief: “Ze kunnen ons doden, maar zij zullen ook sterven”

Rusland trok begin april zijn troepen terug uit de regio rond de Oekraïense hoofdstad Kiev, maar de vrees bestaat dat die terugtrekking de voorbode is van een grootschalige aanval op het oosten van het land. De zuidelijke havenstad Marioepol is al grotendeels verwoest, volgens Zelenski zijn daarbij “tienduizenden doden” gevallen. “Bovendien beschikken we over informatie dat er veel burgers verdwenen zijn. We weten dat hun documenten vervangen zijn: ze kregen Russische paspoorten en werden naar gebieden diep in Rusland gebracht. Sommigen naar kampen, anderen naar steden. Niemand weet wat er gebeurt met die mensen. Niemand weet hoeveel er zijn gedood.”

Het verwachte Russische offensief zal het Oekraïense leger volgens Zelenski voor “de moeilijkste situatie tot nu toe plaatsen”, maar hij waarschuwde dat “onze krachtigste eenheden net in die regio geconcentreerd zijn. Ze kunnen ons vernietigen, maar wij zullen antwoorden. Ze kunnen ons doden, maar zij zullen ook sterven.”

Volgens Zelenski heeft de ontdekking van vermoedelijke oorlogsmisdaden door Russische troepen in Marioepol, Boetsja en Borodjanka ook gevolgen voor de vredesbesprekingen. “Na mijn bezoek aan Boetsja voelde ik niets dan haat voor het Russische leger”, aldus Zelenski. “Daardoor verkleint ook de kans op onderhandelingen. Het gaat niet om mij, het gaat om Rusland. Ze zullen niet veel kansen meer krijgen om met ons te praten.”