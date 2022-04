Meer ziekenhuisopnames en meer patiënten op intensieve zorg met Covid-19

Het aantal coronapatiënten dat opgenomen werd in het ziekenhuis, is licht gestegen. En ook het aantal patiënten op intensieve zorg, is toegenomen. Dat blijkt uit de recentste cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.

Tussen 5 en 11 april werden dagelijks gemiddeld 8.585 nieuwe besmettingen vastgesteld (-11 procent). Het aantal tests is met 20 procent gedaald. De positiviteitsgraad lag op 31,1 procent (+3 procent). Sinds maart 2020 heeft België in totaal 4 miljoen coronabesmettingen geregistreerd.

Tussen 8 en 14 april werden per dag gemiddeld 223 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. Dat is 3 procent meer dan de week ervoor. Er lagen donderdag 3.148 patiënten met een coronabesmetting in het ziekenhuis (+2 procent). 183 coronapatiënten liggen op de afdelingen intensieve zorg (+5 procent).

In dezelfde periode overleden dagelijks gemiddeld bijna 24 mensen aan corona.