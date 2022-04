Rusland kondigt “meer aanvallen op Kiev” aan, na “sabotage op Russische bodem”

Het gaat om represailles voor de Oekraïense aanvallen op Russisch grondgebied, klinkt het. Rusland beschuldigde Oekraïne er woensdag van verschillende grensdorpen onder vuur te hebben genomen, iets wat Oekraïne zelf ontkende.

Donderdag bracht het Oekraïense leger bovendien het oorlogsschip Moskva tot zinken. Rusland ontkende dat, maar communiceert nu – zonder meer uitleg te geven – wel over “sabotage”. Mogelijk zijn de aanvallen op Kiev dus ook een vergeldingsactie voor het verlies van het belangrijke schip van de Russische Zwarte Zeevloot.

Eerste aanvallen

Woordvoerder Igor Konasjenkov verklaarde voorts dat bij een Russische aanval op Kiev een wapenfabriek werd vernietigd. Het gaat om de staatsonderneming Vizar, in Visjneve. In die fabriek zouden raketten voor het luchtafweersysteem S-300 worden geproduceerd. Rusland kondigde vrijdagochtend aan weer meer doelen in de regio Kiev te zullen viseren, nadat het enige tijd relatief kalm in en om de hoofdstad was geweest.

Daarnaast zouden bij een Russische aanval in het noordoosten van Oekraïne ook een dertigtal “Poolse huurlingen” om het leven zijn gekomen.