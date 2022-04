Ook geen Jupiler-delegatie in Qatar: biergigant is volgende sponsor van de Rode Duivels die afhaakt voor WK 2022

“Er kan nog meer gedaan worden” voor de bevordering van de mensenrechten in Qatar, zegt de brouwer in een statement. “Wij sponsoren de Rode Duivels en geloven in de kracht van sport en de kans die ze biedt om respect en inclusie voor iedereen te creëren. Wij erkennen onze verantwoordelijkheid om de mensenrechten te eerbiedigen, en wij geloven dat de wereld een betere plaats is wanneer de mensenrechten worden nageleefd.”

LEES OOK. Sponsors van Rode Duivels willen niet mee naar WK in Qatar: een ethische keuze, of denken ze vooral aan hun imago? (+)

AB InBev volgt het voorbeeld van verschillende andere sponsors van de Belgische nationale voetbalploeg. Eerder raakte bekend dat bank ING België, koerierbedrijf GLS, warenhuisketen Carrefour en chocolademerk Côte d’Or geen klanten naar het WK in Qatar zullen brengen.

Proximus

Het management van telecombedrijf Proximus, een andere sponsor van de Duivels, heeft nog geen beslissing genomen. Het bedrijf laat wel weten bezorgd te zijn over de mensenrechtensituatie in Qatar, en zegt die bezorgdheden ook te hebben besproken met de voetbalbond.

LEES OOK. Ook ING gaat als hoofdsponsor van de Rode Duivels niet mee naar het WK in Qatar, bouwbedrijf Besix boycot niet

Of Proximus medewerkers of klanten zal uitnodigen in Qatar, is nog niet beslist. “We bekijken dat in overleg met de KBVB en zullen daarover binnenkort een beslissing nemen. Wel is al zeker dat we geen tickets zullen verdelen onder consumenten in het kader van wedstrijden of getrouwheidsprogramma’s.”