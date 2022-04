Burgemeester van Oostkamp legt fusie met Beernem en Zedelgem op tafel: “We zijn soortgenoten”

In Vlaanderen bestaan er intussen heel wat fusieplannen, al bleven de West-Vlaamse steden en gemeenten wat achter. Daar zou binnenkort verandering in kunnen komen, want de burgemeester van Oostkamp stelt een fusie voor tussen Beernem, Zedelgem en Oostkamp. “We werken al samen in de politiezone, en ergens zijn we soortgenoten”, aldus de Keyser.

“In politiek Vlaanderen staat fusioneren op de agenda. Dan werk je toch liever wat proactief zodat je kan kiezen met wie en op welke manier er gefuseerd wordt? De opdrachten voor lokale besturen nemen toe en je botst op de limieten van je capaciteit. Ofwel gooi je dan ambities uit je rugzak, ofwel werk je samen.”

Voorlopig zijn er nog geen formele gesprekken opgestart tussen de drie gemeenten. “Mijn collega’s kennen mijn ideeën”, klinkt het. Over een nieuwe naam of de verdeling van mandaten wil de Oostkampse burgemeester nog niet praten. “Dat zijn zaken die het proces enkel bemoeilijken. We moeten kijken naar het grotere verhaal.”