Bizar moment: Joe Biden steekt hand uit, maar er staat niemand naast hem

Het zijn lastige dagen voor Joe Biden. De populariteit van de president daalt in de VS door de inflatie, de stijgende prijzen en de slechte economie. Ook de oorlog in Oekraïne bezorgt hem kopzorgen en afgelopen week gierde het internet het nog uit omdat een vogel op zijn schouder zou hebben gepoept. Nu wordt zijn mentale gezondheidstoestand – vooral uit Republikeinse hoek – opnieuw in twijfel getrokken. Dat komt omdat de Amerikaanse president iemand naast hem de hand wilde schudden na afloop van zijn speech voor universiteitsstudenten in North Carolina, maar enkel lucht zag. “De muziek maakt het nog tien keer erger”, schrijft de Republikeinse politicus Robby Starbuck op Twitter. “Die man is gewoon niet geschikt om president te zijn.”