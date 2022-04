Eupen bevestigt vertrek van hoofdcoach Michael Valkanis na seizoen

Hoofdtrainer Michael Valkanis verlaat zoals afgesproken AS Eupen aan het einde van het seizoen. Dat hebben de Panda’s, die de reguliere fase in de Jupiler Pro League op de vijftiende plaats afsloten en zich niet konden plaatsen voor de play-offs, vrijdag bevestigd.

Eupen ontsloeg medio februari zijn trainer Stefan Krämer, waarna assistent Michael Valkanis het roer tot het einde van het seizoen overnam. De 47-jarige Valkanis, een voormalige Australische international, was pas de maand voordien naar Eupen gekomen. Eerder was hij assistent bij Adelaide United, Melbourne City, PEC Zwolle en bij het nationale team van zijn tweede vaderland Griekenland.

Valkanis verzekerde zich met de Panda’s van het behoud maar nu komt er, zoals bij zijn aanstelling aangekondigd, een einde aan de samenwerking, omdat de Australiër al andere verplichtingen had.

“Michael Valkanis heeft uitstekend werk verricht bij AS Eupen, eerst als assistent-coach en daarna als hoofdcoach”, zegt algemeen directeur Christoph Henkel. “Hij hielp de ploeg om opnieuw in de Jupiler Pro League te blijven. Vanaf het begin was overeengekomen dat de samenwerking met Michael alleen voor dit seizoen was. Wij willen graag onze dank betuigen voor zijn succesvolle werk en zijn grote inzet voor onze eerste ploeg.”