Roekeloze bestuurder veroorzaakt zware crash op E17 en vlucht weg

De bestuurster van een wagen ging vrijdagochtend met haar voertuig over de kop op de E17 in Waasmunster, nadat ze bruusk moest uitwijken voor een andere roekeloze chauffeur.

Het ongeval gebeurde vrijdag rond 8.45 uur op de E17 in Waasmunster in de richting van Gent. Getuigen zagen hoe de bestuurster van een kleine wagen bruusk moest uitwijken na een roekeloos manoeuvre van een andere bestuurder aan het stuur van een grijze BMW met Belgische nummerplaat. Die zou de vrouw de pas hebben afgesneden, waarna ze moest uitwijken en daarbij tegen de betonnen middenberm knalde. Vervolgens ging de wagen over kop en kwam op zijn wielen in het midden van de rijbaan tot stilstand.

De bestuurder die het ongeval veroorzaakte vluchtte weg, maar getuigen konden zijn nummerplaat noteren. Brandweer en medische diensten snelden ter plaatse omdat gevreesd werd dat de bestuurster gekneld zat, maar dat bleek gelukkig niet het geval te zijn. De vrouw kwam zelfs zonder kleerscheuren uit het ongeval, maar was wel erg aangedaan. De federale politie zal de roekeloze bestuurder nu opsporen. Het ongeval zorgde een tijdlang voor zware verkeershinder