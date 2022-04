Moeder van Patrick Lyoya: “We zijn naar de VS gevlucht uit vrees voor lynchpartijen, maar hier schiet politie onze zoon zomaar dood”

“Om aan de gruwelijke lynchpartijen in ons thuisland Congo te ontkomen, zijn we in 2014 naar de VS gevlucht. Maar hier schoot de politie onze zoon dood tijdens een banale verkeerscontrole. Wie is die politieagent? We willen zijn gezicht zien.” De ouders van Patrick Lyoya gaven donderdag een hartverscheurende persconferentie, terwijl de straatprotesten op gang komen.