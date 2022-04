Analisten op Russische staatstelevisie woedend na nieuws over zinken Moskva: “Gooi één bom op Kiev, en dan is het afgelopen”

Het nieuws dat het Russische vlaggenschip Moskva dan toch gezonken is, lokt heel wat woede uit in Rusland. Niet het minst bij de presentatoren en analisten van een praatprogramma op Rossiya-1, de op één na best bekeken televisiezender van het land.

In fragmenten die op sociale media gedeeld werden door Julia Davis, een expert in Russische media, is te zien hoe een analist het nieuws verteert. “Zelfs het feit dat er een aanval tegen ons territorium heeft plaatsgevonden, is een casus belli”, klinkt het. “Een absolute reden om oorlog te voeren. Dit keer echt, we moeten niet langer rond de pot draaien. Wat doen we nu?”, vraagt de man suggestief aan de andere aanwezigen.

“Een speciale militaire operatie”, klinkt het in koor.

“Wel, de speciale militaire operatie is afgelopen!”, roept de man. “Ze is gisterenavond geëindigd, toen ons moederland werd aangevallen. Ik wilde niet praten over het oorlogsschip, omdat er verschillende verhalen de ronde deden. Het oorlogsschip Moskva is een absolute reden om oorlog te voeren, honderd procent. Het is ons vlaggenschip, we moeten hier zelfs niet meer over nadenken. Er moet een respons komen, maar dewelke? Daar moeten we over nadenken.”

Daarna neemt de presentatrice het woord. “De speciale militaire operatie is al veranderd in iets wat gemakkelijk een Derde Wereldoorlog genoemd kan worden”, klinkt het. “Dat is absoluut correct. We vechten nu tegen… als het niet de NAVO is, dan toch tegen de infrastructuur van de NAVO. Dat moet goed begrepen worden. Tegen de Verenigde Staten, die 24 uur op 7 wapens leveren. Via het spoor, via Polen leveren ze wapens. Dat is geen grap. We moeten serieus nadenken over het vernietigen van knooppunten op het spoor.”

Het probleem is echter dat wereldleiders naar Kiev blijven komen, aldus de presentatrice. “Zij moeten gewaarschuwd worden.” Waarna de woedende analist weer het woord neemt: “Dat ze thuis blijven. We moeten Kiev bombarderen, dan zullen ze niet komen. Dat moet er gebeuren. Wat we nu op het scherm zien (een bezoek van Oost-Europese regeringsleiders aan Kiev, red.) zou nooit mogen gebeuren. We hebben één manier om te reageren: gooi één bom op Kiev, en dan is het afgelopen.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“Voor we beginnen met hen uit te roeien, moeten ze eerst overtuigend verslagen worden”

In een ander fragment worden de aantijgingen besproken als zou Rusland in Oekraïne oorlogsmisdaden plegen. “Dit is wat Victoria Nuland (Amerikaans viceminister van Buitenlandse Zaken, red.) zegt: ze beweert dat Vladimir Poetin genocide pleegt. Ze zegt meer specifiek: Het doel van Poetin is evident: het idee van een Oekraïner zijn uitwissen. Wel, ik ben het met haar eens. Vika, je bent een genie. Dat idee moet uitgewist worden. Van begin tot einde. Het vergiftigt de levens van de Slavische volkeren al honderd jaar. In werkelijkheid werd aan Russische mensen – Russische mensen, toch? – gezegd: nu word je – zelfs de naam is al een belediging – Oekraïner.”

“Erkennen we Oekraïne niet meer als land?”, vraagt een ander panellid. “Ik heb het over hun Oekraïensheid”, antwoordt de eerste spreker. “Over het idee dat je Oekraïner kan zijn. Over het idee dat één van de Russische volkeren werd verteld dat ze niet Russisch zijn, maar dat ze Russen moeten haten en bevechten. Dat idee moet totaal uitgeroeid worden. En dat werk zal lange tijd duren. Een lange tijd waarin we dat idee in hun hoofd zullen moeten uitroeien. Maar voor we beginnen met hen uit te roeien, en voor zij beginnen te beseffen dat ze opgevoed moet worden en een ander leven zien, moeten ze eerst overtuigend verslagen worden.”