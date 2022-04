Fietser (69) overleden na aanrijding door tractor

Bij een ernstig verkeersongeval in het West-Vlaamse Oedelem is vrijdag een 69-jarige man om het leven gekomen. Dat bevestigt de politie van zone Het Houtsche. Het slachtoffer werd op zijn fiets aangereden door een tractor. Het gaat om een wanhoopsdaad.

Het ongeval gebeurde rond 9.45 uur langs de Bruggestraat in Oedelem, een deelgemeente van Beernem. Een 69-jarige Oedelemnaar werd volgens de politie met zijn fiets aangereden door een tractor. De hulpdiensten snelden nog ter plaatse, maar voor het slachtoffer kwam alle hulp te laat. Hij overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

In eerste instantie waren de precieze omstandigheden van het incident onduidelijk. Verder onderzoek heeft ondertussen uitgewezen dat er sprake is van een wanhoopsdaad. In die omstandigheden besliste de Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen om geen verkeersdeskundige aan te stellen.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be. (blg, aft)