Zowat 150 boeren protesteren in Halle tegen opkopen van landbouwgrond door Colruyt

Zowat 150 boeren hebben vrijdagmiddag in Halle geprotesteerd tegen supermarktketen Colruyt, die volgens hen te veel landbouwgrond opkoopt. De boeren trokken in colonne en met een vijftal tractoren naar de hoofdzetel van Colruyt.

Over een parcours van een kleine twee kilometer trok de stoet van het Bevrijdingsplein in Halle, via de administratieve hoofdzetel van de supermarktketen, tot aan het logistieke centrum en het magazijn aan de Zinkstraat. Op de parking van het administratief centrum werd een lading aarde uit een tractor gelost.

De protesterende boeren droegen pancartes en kartonnen borden met slogans als “Wie de aarde wil bezitten, zal woede oogsten”, “Boeren boos om landroof”, en “Colruyt heeft me gedood”.

De zowat 150 boeren kaarten de, wat zij noemen, “landroof” aan van Colruyt. Een recent onderzoek van nieuwswebsite Apache bracht aan het licht dat Colruyt de afgelopen jaren ruim 175 hectare landbouwgronden en weilanden heeft opgekocht.

“Dit drijft de prijzen op voor jonge boeren”, zegt Wim Moyaert, coördinator van Boerenforum. “De grond wordt schaars en onbetaalbaar. We vrezen dat er slechts aan tijdelijke en dure contracten gehuurd zal kunnen worden van grote spelers als Colruyt, waardoor het niet meer haalbaar wordt om te blijven boeren.”

De actie vond niet toevallig vrijdag plaats, op de Internationale Dag van de Boerenstrijd.