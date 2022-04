LIVE. Bond buigt zich over Beerschot-Union: krijgt de leider straks drie punten extra na de supportersrellen?

De vraag waar de hele Belgische voetbalwereld een antwoord op wil krijgen: zal Union met anderhalf punt extra de play-offs ingaan of niet? Het bondsparket vorderde dinsdag dat de leider van onze competitie effectief een forfaitoverwinning moet krijgen, en dat Beerschot een boete van 10.000 euro moet betalen en vier matchen achter gesloten deuren moet spelen. De strafmaat van Beerschot zal alvast vandaag niet bevestigd worden, zij krijgen uitstel tot 1 juni. Maar de Kielse Ratten lieten weten niet in beroep te gaan als het toch tot een forfait komt. Volg de zitting in Tubeke hier bij ons op de voet.