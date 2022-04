Nepalese sherpa omgekomen bij beklimming van Mount Everest

Bij een beklimming van de Mount Everest is de 38-jarige Nepalees Ngimi Tenji Sherpa omgekomen, zo hebben de organisatoren van de expeditie vrijdag bekendgemaakt. De sherpa had de Everest al verschillende keren beklommen.

Het lichaam werd donderdagochtend aangetroffen op een pad nabij een relatief veilige zone van de lastige Khumbu-ijsval. Het overlijden is het eerste van het huidige klimseizoen. In de lente reizen traditioneel honderden avonturiers af naar Nepal. De temperaturen zijn dan iets milder en de wind is dan over het algemeen kalm. Voor dit seizoen zijn al 250 vergunningen afgeleverd voor een beklimming van de mythische berg.

“Het lichaam werd naar beneden gebracht”, aldus Pasang Tsering Sherpa van Beyul Adventures. “Er is geen ongeval gebeurd, de eerste medische vaststellingen wijzen op een ziekte op grote hoogte.”

De Nepalese gidsen of dragers maken ongeveer een derde uit van de doden die op de Everest vallen. De meeste alpinisten die de 8.848 meter hoge berg willen bedwingen, beschikken over een eigen gids, maar voor elke expeditie zijn er mensen nodig die verschillende gevaarlijke tochten maken om tenten, voedsel en zuurstofflessen naar de hooggelegen kampen te dragen.