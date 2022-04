Twee Syriërs verdacht van mensensmokkel na vondst van tientallen reddingsvesten in De Panne

In het voertuig van twee Syriërs zijn afgelopen nacht in De Panne tientallen reddingsvesten en een buitenboordmotor aangetroffen. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Beide inzittenden zullen op verdenking van mensensmokkel voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter.

De politie van de zone Westkust kreeg in de nacht van donderdag op vrijdag rond 3.30 uur een verdacht voertuig in de gaten. Tijdens de controle ontdekte de politie in het voertuig tientallen reddingsvesten en een buitenboordmotor. Wellicht zouden de spullen gebruikt worden bij de oversteek van het Kanaal. Mensensmokkelbendes zetten immers vaak kleine bootjes in om transmigranten naar het Verenigd Koninkrijk te smokkelen.

Beide inzittenden werden opgepakt voor verhoor. Het gaat om veertigers van Syrische nationaliteit, die in Frankrijk wonen. Het parket zal hen op verdenking van mensensmokkel voorleiden bij de Brugse onderzoeksrechter. Die zal over hun aanhouding moeten beslissen. Als de verdachten effectief naar de gevangenis gestuurd worden, zullen ze dinsdag in Brugge voor de raadkamer verschijnen.