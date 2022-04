Nu ook in Zwitserland besmettingen met salmonella opgedoken

De Zwitsers onderzoeken nog of er een link is met de Aarlense fabriek van Ferrero. — © BELGA

Ook in Zwitserland zijn een aantal besmettingen met salmonella vastgesteld. Er is een verband met de besmettingen die in verschillende andere Europese landen, en ook in ons land, zijn opgedoken, weet de Zwitserse voedselveiligheidsautoriteit al. De Zwitsers onderzoeken nog verder of er ook een link is met de Aarlense fabriek van de Italiaanse chocoladeproducent Ferrero.