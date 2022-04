Voetbalclub Virton eist 5 miljoen euro van Moeskroen voor “competitievervalsing”

Excelsior Virton, degradant in de 1B Pro League, eist vijf miljoen euro schadevergoeding van Excel Moeskroen “wegens het bewust vervalsen van het kampioenschap 2021/22 in 1B”. Dat liet de Luxemburgse club vrijdag in een verklaring via zijn advocaten weten.

Virton is van mening dat Moeskroen “op grove wijze de regels van goed financieel bestuur heeft overtreden die door de licentiereglementen van de KBVB zijn opgelegd”. De ploeg uit de Gaume kwam tot dat besluit nadat de Licentiecommissie van de Belgische voetbalbond besloot om Moeskroen geen licentie te verlenen voor komend seizoen in het profvoetbal en de hoogste amateurklasse.

De Licentiecommissie wees er in haar rapport op dat Moeskroen eerder (vanaf 2016-2017) valse documenten had verstrekt om licenties te verkrijgen. De Henegouwers, die zich sportief verzekerden van het behoud in 1B, zijn ook het onderwerp van een strafrechtelijk onderzoek, dat in 2018 is gestart, wegens valsheid in geschrifte.

Virton verwijst naar dit rapport om een schadevergoeding te eisen van de Hurlus, omdat “duidelijk wordt aangetoond dat Moeskroen de meeste regels, die aan alle profclubs worden opgelegd, heeft overtreden (en nog steeds overtreedt)”.

“Virton is, als degradant na een competitie die adus op grove wijze werd vervalst door een rechtstreekse concurrent, uiteraard het eerste slachtoffer”, vervolgt de club uit het uiterste zuiden van het land, die een schadevergoueding wil na de “meervoudige overtredingen” van Moeskroen. “Voorlopig raamt Virton de door deze overtredingen geleden schade op vijf miljoen euro.”