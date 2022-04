© if

“Voor altijd herenigd”. Met die woorden maken familie en vrienden van Marieke Vervoort het overlijden van haar hond ‘Zenn’ bekend. Het duo was onafscheidelijk. De atlete kreeg hem als puppy cadeau en was er zo gek van dat ze hem liet opleiden tot assistentiehond. Sindsdien waren ze onlosmakelijk met elkaar verbonden, tot Marieke haar moedige strijd tegen haar spierziekte verloor in 2019.