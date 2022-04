Vakbonden Ryanair kondigen driedaagse staking aan volgende week, hinder voor passagiers kan groot zijn

Reden tot de stakingsaankondiging is een mislukt overleg tussen het management van Ryanair en de vakbonden. Onder meer bij de onderhandelingen over de lonen en bonussen van het cabinepersoneel liep het spaak. Een laatste bemiddelingspoging tussen de personeelsvertegenwoordigers en de directie “heeft niet tot de verhoopte oplossingen geleid”, zeggen de bonden.

Het National Central Employees (CNE) kondigt dan ook aan dat het cabinepersoneel van Ryanair het werk zal neerleggen op de luchthavens van Zaventem en Charleroi volgende week van vrijdag 22 tot en met zondag 24 april.

Minimumloon

De driedaagse staking komt er omdat de Ierse lagekostenmaatschappij “de fundamentele rechten van hun Belgische werknemers simpelweg negeren”, zegt Hans Elsen, afgevaardigde van de christelijke vakbond ACV Puls. “Ondanks tal van bemiddelingspogingen, blijven oplossingen uit.”

CNE wijst er dan weer op dat maar liefst 75 procent van het personeel het minimumloon in de sector krijgt, “ook al werken ze vroeg, laat, in het weekend en op feestdagen”. “Dit alles voor een schamel brutobedrag van 2.000 euro. Hoewel Ryanair een winstmarge van 30% heeft in Charleroi en dit jaar een winst van een miljard euro wordt verwacht, is er geen marge voor een verbetering van de inkoop macht van de arbeiders”.

Wat de hinder zal zijn voor passagiers die eind volgende week het vliegtuig willen nemen, is nog niet duidelijk. Wel lijkt het haast onvermijdelijk dat de impact groot zal zijn. Op beide luchthavens zijn zo’n 650 mensen aan het werk voor Ryanair. Opvallend: Ryanair stelt in België zo’n 650 mensen te werk, maar heeft in ons land geen Human Resources-afdeling. Dat zou er volgens de bonden voor zorgen dat de lonen niet correct worden uitbetaald. “Sommige personeelsleden die bijvoorbeeld wegens zwangerschap niet meer mogen vliegen, zitten al maanden zonder loon of uitkering”, zegt Elsen.

Piloten werken wel

In 2018 aanvaardde de Ierse maatschappij onder druk van de vakbonden de toepassing van de Belgische arbeidswetgeving, en ze stelde een personeelsdirecteur met kennis van de lokale wetgeving aan. Die is al niet meer in functie. Bovendien is een in de lente van 2019 afgesloten cao voor het boordpersoneel eind maart vervallen. Die voorzag in een vast maandinkomen, los van het aantal uitgevoerde vluchten.

De piloten doen niet mee aan de staking, maar ook voor hen lopen er onderhandelingen. Begin april waarschuwde CNE-vakbondsmand Didier Lebbe nog dat dat de sociale vrede ook bij hen niet zeker is.