Bayern-coach Julian Nagelsmann kreeg 450 (!) doodsbedreigingen na uitschakeling in Champions League: “Ik kan het niet begrijpen”

Nagelsmann gaf aan veelvuldig doodsbedreigingen te krijgen. “Na elke wedstrijd eigenlijk, ongeacht of we winnen of verliezen”, zei de coach van de Duitse grootmacht vrijdag. Dergelijke berichten waren ook gericht aan zijn moeder. “Toch wreed. Natuurlijk kun je dat allemaal rapporteren, maar dan komt er geen einde aan.”

Bayern werd dinsdag uit de kwartfinales van de Champions League geknikkerd door Villarreal. Nagelsmann gaf aan dat hij na elke wedstrijd doodsbedreigingen krijgt, al zijn het er na een nederlaag “nog een pak meer”.

© ISOPIX

“Het kan me in feite helemaal niets schelen, laat mensen schrijven wat ze willen”, antwoordde de Bayern-coach op de vraag hoe hij ermee omging. “Maar ik kan het niet begrijpen. Sommige mensen vergeten alle normen en worden compleet gek zodra ze de televisie uitzetten. Ze denken nog steeds dat ze in hun recht staan. Dat is het bizarre.”