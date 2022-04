Gunter Uwents (37), verdacht van moord op juf Mieke, blijft aangehouden: speurders verhoren alle ex-klasgenoten uit tweede leerjaar

Gunter Uwents, de man die verdacht wordt van de gruwelijke moord op juf Mieke (59), blijft aangehouden. Zijn advocaat heeft opnieuw niet aangedrongen op de invrijheidstelling, omwille van de ernst van de feiten. “Hij wil zijn verantwoordelijkheid nemen, zodat de familie antwoorden krijgt”, zegt meester Ben Crosiers. De speurders zijn alle voormalige klasgenoten van Uwents aan het verhoren om een beeld te schetsen van hoe die periode met Mieke als juf geweest is. Niet evident, aangezien het al een kwarteeuw geleden is. “Hij had wel degelijk voorbereidingen getroffen om zichzelf aan te geven, hoe ongeloofwaardig dat ook klinkt na al die tijd.”

Zelf kwam verdachte Gunter Uwents (37) vrijdag niet opdagen aan de raadkamer. Een maand geleden deed hij dat tijdens het verhoor bij de onderzoeksrechter wel, onder grote media-aandacht.

“Dat wil hij liever niet herbeleven, maar in de toekomst is hij zeker van plan om opnieuw voor de raadkamer te verschijnen, want hij wil zijn verantwoordelijkheid nemen. Hij verleent zijn medewerking aan het onderzoek, en wil de familie antwoorden geven, wat die antwoorden ook mogen zijn. Zij wachten er al heel lang op, en dat beseft hij ook”, zegt meester Ben Crosiers, die Uwents bijstaat, aan de rechtbank in Turnhout.

Het relaas van de raadkamer was zeer kort: Crosiers heeft niet aangedrongen op de invrijheidsstelling. “Gezien de aard van de feiten”, zegt hij. “Ook mijn cliënt weet dat er geen enkele kans is dat hij zou vrijkomen.”

Het onderzoek onder leiding van de onderzoeksrechter is ondertussen volop aan de gang. “Het kent een zeker normaal verloop. Een polygraaftest en een reconstructie liggen in het verschiet. Er is ook een college van psychiatrisch deskundigen gevorderd, die mijn cliënt binnenkort zullen onderzoeken. Hij is nog steeds heel erg onder de indruk van de feiten die hij niet gewild heeft, en kan maar niet vatten hoe het die dag zo is kunnen mislopen. Dat probeert hij te verwerken.” De polygraaftest zou eind april plaatsvinden, de reconstructie volgt in juni.

Verhoren

De schuchtere Gunter Uwents, die in de zomer van 2020 naar Berchem verhuisde, was van plan om zelf bekentenissen af te leggen bij de politie. Hij was ondertussen ook al opgeroepen geweest door de speurders in het kader van het grootschalige DNA-onderzoek, waar alle jongens die bij Mieke in de klas hadden gezeten, een uitnodiging voor kregen.

Hij zou al de vrijdag voor hij naar de politie wilde stappen naar hen gebeld hebben, maar kreeg antwoord dat er op dat moment geen tijd was en dat hij maandag moest terugbellen. Ondertussen had Uwents ook zijn beste vriendin in vertrouwen genomen. Zij was het die uiteindelijk op zondag haar verhaal deed bij de politie, waarop Uwents dezelfde dag nog opgepakt werd.

“Mijn cliënt had zelf wel degelijk voorbereidingen getroffen om zich aan te geven. Al klinkt dat misschien ongeloofwaardig, omdat er zo’n lange tijd al verstreken was”, heeft meester Crosiers daarover te zeggen.

Gunter Uwents in het tweede leerjaar, met Mieke als juf. Hij voelde zich door haar geviseerd, verklaarde hij. — © rr

De speurders zijn momenteel bezig met de verhoren van alle ex-klasgenootjes van Gunter, en ook de leerlingen die een jaar jonger en een jaar ouder waren en bij Mieke in de klas hebben gezeten. Dat zou niet simpel zijn, aangezien het al een kwarteeuw geleden is dat zij, ondertussen dertigers, in het tweede leerjaar zaten. Het blijft afwachten wat die verhoren zullen opleveren.

Moordwapen

Uwents legde al uitgebreide verklaringen af en blijft daar ook tot op heden bij. Volgens onze informatie zou hij zich geviseerd gevoeld hebben door juf Mieke in het tweede leerjaar. Ze zou een ‘pik’ op hem gehad hebben. Ook andere voormalige klasgenoten zouden dat gevoel hebben gehad, blijkt nu.

Mieke Verlinden werd op 11 november 2020 thuis in Noorderwijk vermoord met 101 messteken. Het moordwapen werd voorlopig nog niet gevonden. Uit onze informatie blijkt dat Uwents zou hebben verklaard – en hij blijft daar ook bij – dat hij geen mes bij zich had toen hij die dag bij Mieke aan de deur stond. “Ook dat is deel van het onderzoek”, weet Crosiers.

