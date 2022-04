Zorgen voor AA Gent? Vadis Odjidja en Joseph Okumu onzeker voor bekerfinale

Verwacht wordt dat de beslissing pas ten vroegste zondag valt, wanneer AA Gent een allerlaatste training zal afwerken in hun vertrouwde oefencentrum in Oostakker. Joseph Okumu was er vorige week tegen OH Leuven door een blessure evenmin bij en het is nog altijd onzeker of Hein Vanhaezebrouck maandagmiddag een beroep kan doen op de 24-jarige Keniaanse verdediger. (ssg)