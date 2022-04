Gents jeugdproduct en Duitse krachtpatser leven sereen toe naar bekerfinale: “Deze ploeg verdient een trofee”

Vrijdagmiddag, de zon schijnt heerlijk boven de Ghelamco Arena. Uiteraard nam Matisse Samoise de fiets om de dertien kilometer tussen het Gentse oefencomplex in Oostakker naar het stadion van AA Gent te overbruggen. Jordan Torunarigha nam gewoon de wagen maar uiteindelijk stonden ze samen de verzamelde pers te woord: “Van stress is er nu nog geen sprake, misschien volgen de zenuwen zondag of maandag. Een finale blijft toch een speciale match.”

Voor Matisse Samoise kan er maandagmiddag een jongensdroom in vervulling gaan: “Ik was er bij in het Koning Boudewijnstadion toen AA Gent de bekerfinale speelde tegen Anderlecht en ook tegen Cercle Brugge was ik van de partij. Het is wel speciaal om nu als speler erbij te zijn”, glimlacht de kilometervreter op de Gentse rechterflank.

Het toeval wil dat Samoise de finale van 2019, tegen KV Mechelen, niet kon bijwonen: “Ik verbleef toen met mijn schoolploeg in Spanje, maar heb ik toen niet veel gemist (lacht). Die finale van 2008 tegen paars-wit was heel spannend maar het zou toch ook wel een flinke verrassing geweest zijn mocht Gent toen gewonnen hebben. Van revanchegevoelens is er geen sprake, er is sowieso al voldoende motivatie aanwezig voor zo’n finale.”

Jordan Torunarigha groeide dan wel niet op in de Arteveldestad, de Duitse centrale verdediger kijkt ontzettend uit naar de clash met Anderlecht: “Het wordt een zware match maar eigenlijk heb ik er hier nog geen andere gespeeld. We zullen er weer moeten voor vechten en proberen hen te beletten om hun eigen spel te ontwikkelen. Ik weet niet precies wanneer AA Gent het laatste de beker won maar ik wil absoluut de beker winnen voor AA Gent. Dat verdient de club wel.”

“Bij de U19 speelde ik een bekerfinale, dat is alweer even geleden”, glimlacht de minzame Torunarigha. “Ik verloor toen wel die finale maar het blijft een heel mooie ervaring. Natuurlijk speelde ik de voorbije jaren in Duitsland ook wel bekerduels maar dit is nu toch wel mijn eerste grote bekerfinale als profvoetballer en dat blijft toch iets bijzonder.”

Ook voor Samoise hoeft het belang en het prestige van de bekerfinale geen verdere uitleg: “Een finale is groter van impact dan de vorige match die we tegen Anderlecht hebben gespeeld. Toch trainen we gewoon zoals altijd. Gevaarlijke tackles vermijden? Dat doen we nooit een dag voor een match hoor. Maar we zullen natuurlijk wel voorzichtig zijn om niemand te blesseren.”

“Van stress is er nu nog geen sprake, misschien volgen de zenuwen zondag of maandag. Een finale blijft toch een speciale match. Ik ben het ondertussen wel al gewoon om belangrijke wedstrijden af te werken. Ik ga dan ook niet op een speciale manier toeleven naar die finale. Natuurlijk is zo’n finale nog net iets groter dan andere topmatchen, dat voel je ook: ik word deze week ook meer aangesproken en men moedigt me nu al aan en wenst me succes. Deze finale leeft duidelijk al enorm bij de fans.”

“We zullen zien wat er gebeurt na dit seizoen”

Voor Torunarigha kan de bekerfinale ook meteen een eerste bekroning van zijn eerste buitenlandse avontuur betekenen: “Ik weet nog niet waar mijn toekomst ligt. Tot het einde van dit seizoen ben ik hier op huurbasis. We zullen zien wat er gebeurt na dit seizoen. Maar eerst wil ik nu vooral die beker winnen met dit team.”

“Iedereen wil dolgraag een topprestatie afleveren in een bekerfinale. We hebben ze wel al eens verslagen. Het was een moeilijke match maar achteraf ligt er niemand wakker van hoe dat is gebeurd. We moeten gewoon zorgen dat we één keer meer scoren dan Anderlecht.”

Samoise denkt ondertussen stiekem al vooruit naar de mini-editie van de Gentse Feesten die maandagavond eventueel kunnen losbarsten: “Het zou speciaal zijn om als Gentenaar de beker opnieuw naar Gent te brengen. Dat zou onvergetelijk zijn. Als ik me herinner hoe de kampioenen onthaald zijn. Dat kan in België enkel maar in Gent gebeuren.”

Maar eerst zal de 20-jarige flankspeler van de Buffalo’s vol aan de bak moeten: “Gomez is twijfelachtig? Dat maakt mij niet echt uit. Ik focus op mijn eigen prestatie en dan maakt het niet veel uit wie er speelt bij de tegenstander. Ik vind dat op zich niet zo erg als er een aanvallend ingestelde speler tegenover mij staat, want dan ligt er voor mij misschien ook meer ruimte.”