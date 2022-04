Meer dan 420.000 dosissen Novavax-vaccins in de koelkast door gebrek aan interesse

Onze overheid kocht een half miljoen dosissen van het Novavax-vaccin aan voor wie allergisch reageerde op de mRNA-vaccins of schrik had van de nieuwe methode, maar de interesse voor de nieuwe vaccins is erg laag. Op een maand tijd werden nog geen 1.000 prikken gezet.

Voor wie allergisch was aan de mRNA-vaccins van Pfizer of Moderna besloot onze overheid om ook het vaccin van Novavax aan te kopen. Maar de goedkeuring van het EMA liet op zich wachten, waardoor de vaccins later dan verwacht konden ingezet worden. “Sinds maart kunnen we de Novavax-vaccins gebruiken”, zegt Gudrun Briat, woordvoerder van de vaccinatietaskforce. “Maar door de huidige epidemiologische situatie, de winter die achter de rug is en de verminderde druk om je te laten vaccineren, is de respons erg laag.”

Concreet werden er 500.000 Novavax-vaccins besteld. Daarvan werden er 423.000 geleverd begin maart. Maar ondertussen werden nog geen 1.000 dosissen gebruikt. 575 Belgen kregen een eerste prik met het Novavax-vaccin. 281 kregen ook een tweede dosis en voor 113 werd Novavax ingezet voor een booster. Dat betekent dat er nog ruim 422.000 vaccins op voorraad liggen.

Twijfelaars

De overheid had ook gehoopt dat mensen die twijfelden aan de mRNA-vaccins misschien wel een optie zagen in het Novavax-vaccin, dat de klassiekere eiwit-methode gebruikt. “En dat kan nog steeds. Maar in principe komen vooral mensen met een zware allergische reactie in aanmerking”, zegt Briat. “Best doe je dat op basis van een doorverwijzing van een huisarts. Let er ook op dat niet alle vaccinatiecentra Novavax op voorraad hebben.”

De houdbaarheidsdatum van de voorraad Novavax-vaccins is momenteel 31 augustus 2022. “Maar die termijn kan verlengd worden”, zegt Briat. “De farmabedrijven nemen daar altijd een heel ruime marge om voorzichtig te zijn. Maar achteraf merken ze dat die datum wel verlengd kan worden. In september 2021 heeft het EMA ook een verlening goedgekeurd voor de houdbaarheid van het Pfizer-vaccin.” Daardoor zouden die vaccins in een mogelijke bijkomende vaccinatiecampagne in het najaar nog gebruikt kunnen worden. “En anders is er ook nog het Covaxprogramma.”

