Opnieuw dodelijk ongeval met zweefvliegtuig in Italië: neergestort op gletsjer

In het Aostadal, in het noordwesten van Italië, is vrijdag een dode gevallen bij een ongeluk met een zweefvliegtuig. Dat heeft de lokale politie meegedeeld.

Een piloot die in Frankrijk was opgestegen, stortte met zijn zweefvliegtuig neer op een gletsjer van het bergmassief Monte Rosa, op een hoogte van ongeveer 3.500 meter. Volgens de politie van Cervinia was het slachtoffer een Duitse man. Over de oorzaak van het ongeval bestaat nog geen duidelijkheid.

Dinsdag had zich in de Noord-Italiaanse regio Zuid-Tirol ook al een dodelijk ongeval met een zweefvliegtuig voorgedaan. Daarbij kwamen twee Duitsers om het leven, onder wie een minderjarige.