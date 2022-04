Rijkste entertainer komt niet eens in top 500 van rijkste Belgen

De top van de Belgische showbusiness mag dan al aardig de kost verdienen, het is toch klein bier vergeleken met de ‘echte’ toppers in de lijst van Rijkste Belgen. Zelfs de rijkste entertainer haalt niet eens een plek in de top 500. Die wordt gedomineerd door ondernemers(families) die hun vermogen generatie op generatie doorgeven, verstandig beheren en aandikken. Om maar te zeggen dat alles relatief is.

“Als deze nieuwe editie van de rijkste Belgische entertainers ons één ding leert, dan is het wel dat het louter als Vlaamse zanger met een Nederlandstalig repertoire zeer moeilijk, om niet te zeggen bijna onmogelijk, is om in de top 25 door te dringen”, zegt Ludwig Verduyn. “Het Nederlands is nu eenmaal een klein taalgebied. Zingen in het Frans, zoals Stromae of Adamo, of in het Engels, zoals Milow of Dani Klein bij Vaya con Dios, is een betere optie. Of carrière maken op televisie of in de filmwereld, zoals Paul Jambers of Erik Van Looy, al dan niet gecombineerd met een carrière op het podium, zoals Koen Wauters en, lang voor hem, ook Urbanus goed hebben begrepen.”

Voor een gewone sterveling ­mogen de waarderingen van de rijkste Belgische entertainers dan al hoog zijn, vergeleken met de écht rijken verdwijnen die bedragen in het niets. De rijkste Belg, Eric Wittouck (Weight Watchers), is liefst 10,8 miljard euro waard, Alexandre Van Damme (AB InBev) 10,5 miljard. De top 5 wordt vervolledigd door de familie De Spoelberch (AB InBev), goed voor 6,8 miljard euro, en de erfgenamen van wijlen Abert ­Frère, zoon Gérald en dochter ­Ségolène, elk circa 3,5 miljard ­euro waard.

En zelfs die astronomische ­bedragen zijn klein bier als we ze afzetten tegen die op de rijkenlijst van zakenblad Forbes. Dat waardeert het vermogen van de Amerikaan Elon Musk (Tesla, SpaceX) op 249,1 miljard dollar, dat van de Fransman Bernard ­Arnault (LVMH) op 189,5 miljard en dat van Amazon-oprichter Jeff Bezos op 182,4 miljard. Of omgerekend in euro: respectievelijk 219 miljard, 166,5 miljard en 160 miljard.

