Waarom Gert Verhulst niet in onze top 25 van rijkste entertainers staat

“Gert Verhulst is een moeilijk geval”, zegt Ludwig Verduyn. “Wij wilden vooral ­focussen op uitvoerende ­artiesten, mensen die het gros van hun vermogen verdienen voor de ­camera. ­Verhulst mag dan al een tv-persoonlijkheid zijn, de ­inkomsten daaruit verzinken in het niets tegenover de 120 miljoen die hij via Studio 100 waard is.”

Hoe de financieel journalist aan die 120 miljoen komt? “In 2020 kochten ondernemer Vic Swerts en investeerder Frank Donck een kwart van de Studio 100-aandelen. Het bedrijf werd gewaardeerd op 500 miljoen euro en de deal leverde Hans Bourlon en Gert Verhulst 40 miljoen op. De twee oprichters behielden elk 25 procent van de aandelen. Door corona draaiden Studio 100 en Plopsa in 2020 wel verlies, wat de bedrijfswaarde deed dalen tot zo’n 320 miljoen. Verhulsts aandelenpakket is dus op papier zo’n 80 miljoen waard. Vandaar dat ik hem eerder zie als een topmanager.” Met die 120 miljoen euro zou Verhulst overigens rond de 185ste plaats staan in de lijst van rijkste Belgen.

