Of de Queen het zelf wist, is niet duidelijk. Maar voor alle andere Britten was het alvast een grote verrassing: Harry en Meghan waren even in het land. Voor het eerst sinds ze in 2020 het koningshuis verlieten, ging het koppel samen op de thee bij zijn grootmoeder. Een tussenstop op weg naar hun eigenlijke bestemming: de Invictus Games in Nederland.