Kevin De Bruyne nog niet op training bij Manchester City: “Hij heeft hechtingen in z’n voet”

Voor alle duidelijkheid: ook de halve finale van de FA Cup tegen de Reds, die op Wembley wordt afgewerkt, hoort bij dat cruciale seizoensslot. Maar een achtste landstitel en vooral een eerste Champions League-eindzege staan voorop. Over elf dagen komt de heenmatch van de halve finales tegen Real Madrid er al aan. Daar moet De Bruyne opnieuw topfit aan de start staan. Dat is hij nu dus níét. Woensdag op het veld van Atlético moest hij vroegtijdig naar de kant. Hij incasseerde een tik van Reinildo, kreeg verzorging en vroeg zelf om zijn vervanging.

Heel erg was het allemaal niet, maar daags nadien had hij nog last en ook vrijdag ontbrak hij net als rechtsback Kyle Walker op de groepstraining. “Kevin heeft geen spierblessure, hij zit met hechtingen in z’n voet. We zullen morgen (zaterdag, op matchdag, red.) zien wat we met hem en Walker doen”, aldus Guardiola op zijn persmoment. Maar met nog minstens tien matchen die eraan komen tussen dit en 28 mei – de dag van de Champions League-finale – moet je hem tegen Liverpool dus niet in de ploeg verwachten. Ook al was hij vorige week in diezelfde confrontatie nog de grote man.