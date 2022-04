Volgens VN-Wereldvoedselprogramma dreigt hongersnood in Oekraïne

In Oekraïne dreigt voor een deel van de bevolking de hongersnood, waarschuwt het VN-Wereldvoedselprogramma (WFP) vrijdag. Sinds Marioepol twee weken geleden omsingeld werd door het Russische leger zijn er geen hulpkonvooien meer in de stad toegelaten, zei WFP-topman David Beasley vrijdag na een bezoek aan Oekraïne. “Het is één ding voor mensen om te lijden onder de verwoestingen van de oorlog,” zei Beasley. “Het is iets anders als ze ook worden achtergelaten om te verhongeren.”

De VN-organisatie schat dat een derde van de mensen in Oekraïne en 60 procent van de mensen die in het land zelf op de vlucht zijn, bezorgd zijn over het feit of ze wel genoeg eten gaan vinden voor hun gezin.

In zijn verklaring noemde Beasley Rusland niet bij naam. “We roepen iedereen op ons de toegang te geven die we nodig hebben om mensen in belegerde steden te bereiken”, klonk het.

In Marioepol zouden nog zowat 100.000 mensen verblijven, en de laatste voedings- en watervoorraden zullen binnenkort uitgeput zijn. Ook over de situatie in de steden in het oosten van het land is het WFP bezorgd.

Tot dusver heeft het Wereldvoedselprogramma aan ongeveer 1,4 miljoen mensen in Oekraïne voedsel verstrekt. Deze maand zullen 2,3 miljoen mensen worden gesteund.

Beasley ging onder meer op bezoek in Boetsja, de voorstad van hoofdstad Kiev waar na de terugtrekking van de Russische strijdkrachten honderden lichamen op straat werden aangetroffen. “Ik ben geshockeerd, de horror van de oorlog is er zo duidelijk.”