Club Brugge legt twee Deense talenten vast

Lund Jensen is een linksvoetige flankaanvaller die qua stijl met Skov Olsen kan vergeleken worden. Hij wordt in zijn land ook aanzien als een van de grootste offensieve talenten. Foss, die in juni 18 wordt, is dan weer een linksvoetige centrale verdediger. Het duo, dat al enkele weken geleden tekende, sluit in de zomer aan en kan uiteraard handig gebruikmaken van het feit dat Club NXT (zo goed als zeker) in de Belgische tweede klasse uitkomt. Zowel daar als in de Youth League hopen ze snel stappen te zetten en het tot in de eerste ploeg te schoppen.